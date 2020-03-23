Tokat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Tokat'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

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Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Eroğlu, "Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk gün, Sayın Valimizin başkanlığında yapmış olduğumuz, koronavirüse (kovid-19) karşı izleyeceğimiz yol haritamızı belirlediğimiz toplantımızda, aldığımız kararları titizlikle uygulayarak, virüsün şehrimizde yayılmasını önleyici tüm önlemleri hızla aldık." dedi.

"İlk günden itibaren zaten var olan şehrimizdeki hijyen ve temizlik çalışmalarımızı en ücra köşelere kadar götürüyoruz." ifadesinde bulunan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, ortak kullanım özelliğine sahip tüm alanlar, ayırt edilmeksizin dezenfekte ediliyor. Kaldırımlar periyodik aralıklarla yıkanıyor. Halk otobüsleri, otobüs durakları, çöp kutuları, çöp konteynerleri ve vatandaşlarımızın, yoğun olarak kullandığı şehirler arası otobüs terminali, ibadethaneler, kamu kurumları, özel ticarethanelerimizi dezenfekte ettik, çalışmalar her gün devam ediyor. Ekiplerimiz bulvarlarımız, caddelerimiz ve sokaklarımızda bir yandan yıkama çalışması yaparken bir yandan da ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Gerek sosyal medya aracılığı ve gerekse açık hava reklam alanları ile kişisel olarak dikkat etmemiz gereken hususlarda halkımızı bilgilendirdik. Bizler için mesai mefhumu gözetmeksizin, emek harcayan sağlık çalışanlarına, belediye personelimize, emniyet güçlerimize ve diğer tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum."

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:46 Kaynak: AA

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