Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyde karantina süresi uzatıldı
19.03.2021 13:57
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina süresinin uzatıldığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, 7 gündür karantinadaki Şatroba köyünde, bu uygulamanın 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Son Dakika İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş