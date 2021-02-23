Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle pazar yerinin kapatılması kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Yeşilyurt'ta son zamanlarda vaka sayısının artması üzerine, uygulanacak yeni tedbirler ele alındı.
Toplantıda alınan kararla, ilçede cuma günü kurulan pazar yeri kapatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarı kapatıldı - Son Dakika