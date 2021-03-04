Tokat'ta köy yolu standartlarında iyileştirme çalışması - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 15 kilometrelik köy gurup yolunda iyileştirme çalışması başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Ordu'nun Mesudiye ilçesi D855 karayolunu birbirine bağlayan Kızılcaören grup yolunda genişletme ve asfalt hazırlık çalışmalarına start verildi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılacak olan çalışma ile araçların geçişlerinde yaşanan sorun ortadan kaldırılarak kazaların en aza indirilmesi planlanıyor. Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır ile Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz yol çalışmalarını birlikte yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, yolun iyileştirilmesi ile birlikte vatandaşların daha güvenli seyahat ederek kazaların azalacağını, ilçeler arasında trafiğin rahatlatacağını belirterek, "Bu seneki program dahilinde Kızılcaören grup yolu çalışmalarına başlandı. İnşallah Çambalının çıkışına kadar olan kısmını genişletme çalışmaları yapılacak. Nasip olursa da bu sene içerisinde sıcak asfalt serimi yapılarak vatandaşa daha rahat huzurlu bir güzergahı sağlamış olacağız. Burası normalde Kızılcaören köyü yolu Yağsiyan Kuyucak köyüne kadar devam eden bir yol. Bu sene içerisinde inşallah 15 kilometreye yakın yapılması hedefleniyor" diye konuştu. - TOKAT