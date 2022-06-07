Tokat'ta Köylüler, Keçeci Baba Türbesi'nin de Yer Aldığı Bölgede Maden Arama Ruhsatının İptali İçin Dava Açtı

TAMER ARDA ERŞİN

Tokat'ın Erbaa ilçesinde köylüler, Anadolu erenlerinden Keçeci Baba Türbesi'nin de yer aldığı 12 Çerkez ve 4 Alevi köyünü kapsayan bölgede maden araması için verilen ruhsatın iptali istemiyle dava açtı. Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, "Her yeri para karşılığında veriyorsunuz. Bali evliyanın yattığı yeri vermeyin" dedi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 12 Çerkez ve 4 Alevi köyünü kapsayan alanda maden araması için Verusa Holding'e ait şirkete ruhsat verilmesi, köylülerin tepkisini çekti. Köylüler, ruhsatın iptali için Tokat İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

"KAMU YARARLARIMIZIN BİR ŞİRKETİN ELİNE BIRAKILMASINI İSTEMİYORUZ"

Alevi Bektaşi Kültürü Bilim Uzmanı, Erbaa Çevre ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Melike Tepecik, dava dilekçesinin verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, maden şirketinin "Biz buraya işletme kurmadık, arama aşamasındayız, siyanür getirmedik, bu itirazlar neden" dediğini aktararak "Biz kamu yararlarımızın bir şirketin eline bırakılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Tepecik, ANKA Haber Ajansı'na da maden arama ruhsatı verilen bölgenin kendileri için önemini şöyle anlattı:

"ÇERKEZ KÖYLERİNDE ÇİLEK ÜRETİMİ YAPILIYOR, KEÇECİ BABA ÇOK ÖNEMLİ"

"Ruhsat verilen alan Sakarat Dağı denilen alan. Çatı ekosistem. Yeşil ırmak havzası Kelkit vadisinde yeşil Erbaa olarak anılıyor. Tarım ve hayvanlığa dayanan ekonomisi var. Ruhsat sahasında Çerkez köyleri var. Bu köylerde çilek üretimi yapılıyor. Kadın girişimlerinin önü açılsın diye hibeler verilerek üretime kazandırılan alanlar. Alevi köyleri var. Bu köylerde Alevi inancının merkezi olan Keçeci Baba çok önemli. Sünni tebaanın da önem verdiği ve kurban kestiği bir merkez.

"HACI BEKTAŞ-I VELİ'NİN AMCASI OLARAK BİLİNİYOR"

Keçeci Baba, Selçuklu döneminin son şeyhlerinden birisi. Keçeci Baba aynı zamanda Hacı Bektaş-ı Veli'nin amcası olarak biliniyor.

"150 BİN ZİYARETİÇİLİ FESTİVAL"

Yıllık 150 bin ziyaretçinin geldiği festivaller düzenleniyor. Bu köyün ve diğer köylerin su toplar havzası Sakarat Dağı. Biz içme suyumuzu Sakarat Dağı'nın eteklerindeki sulardan elde ediyoruz. Maden şirketleri su olmadan maden sahası açamıyorlar. Burası da içme suyu kaynağımızın olduğu yerler. Suyu şirket kullanırsa biz kullanamayacağız.

Şirketin itirazı şu; biz daha maden sahası kurmadık, arama yapıyoruz. Ama biz başka yerlerden maden şirketinin arama işlemini bitirdikten sonra bulduğu rezervi işletmeye başladığını biliyoruz. Biz bu daha başımıza gelmeden engel olmaya çalışıyoruz.

"40 BİN HEKTARLIK ALAN"

Keçeci Baba Türbesi'nin suyu da Sakarat Dağı'ndan geliyor. Oraya bir işletme kurulduğunda, atık havuzları oluşturulduğunda, ürünler verimsizleşecek, aynı zamanda da Keçecilerin hayvanlarının otlak alanları buralar. Maden ruhsat sahasında yaylalar ve meralar var. 40 bin hektarlık alandan bahsediyoruz.

Milliyetçi, mukaddesatçı insanların olduğu bir direniş aslında bu. Diğer çevre örgütlerinden farklılık arz ediyor. ÇED gereklidir kararı aldık. Bu kararı delmek için elle karot alma işlemine başvurdular.

"İZİN VERMİYORUZ"

Erbaa'da kaymakam değişikliği oldu. Yeni kaymakam gelmeden arada vekaletle bakan kaymakama, elle karot alma işlemini onaylattılar. Onu imzalatarak alana geldiler. Alana geldiklerinde belediye başkanlarımız, ziraat odası başkanımız, muhtarlarımız alana gittik ve bölgede elle karot alma işlemine izin vermeyeceğimizi, yasal haklarımız ve mahkeme devam ederken böyle bir işlemin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, onları alandan çıkardık. Her geldiklerinde aynı metotla yolu kesiyor ve onları alana sokmuyoruz. Hukuki mücadelemiz sürerken şirket alanda girişimde bulunduğunda alanda toplanıyor ve dağa çıkmalarına izin vermiyoruz."

"BARİ EVLİYANIN YATTIĞI YERİ VERMEYİN"

Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, 12 Çerkez köyü ve 4 Alevi köyüyle birlikte tüm Erbaa'nın tehlike altında olduğunu belirterek, "Keçeci köyü Keçeci Baba Türbesi de maden sahası ruhsatı içinde. Atamızın evliyanın yattığı yer Anadolu erenlerinden Keçeci Baba Türbesi'nin olduğu yer de altın madeni tarafından yok edilmek, işgal edilmek isteniyor" dedi. Atal, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne "Her yeri madencilere veriyorsunuz, para karşılığında her yere maden ruhsatı veriyorsunuz. Bari evliyanın yattığı yeri vermeyin" çağrısında bulundu.

Keçeci köyünden Salih Arslan ise Keçeci Baba'nın kendileri için önemini anlattı.