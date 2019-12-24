Tokat'ta koyun yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta koyun yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta koyun yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

TOKAT'ta polisin uygulama sırasında durdurduğu koyun yüklü TIR'da yaptığı aramada 191,05 gram skunk ve 4,25 gram esrar ele geçirildi.

Tokat'ta koyun yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

TOKAT'ta polisin uygulama sırasında durdurduğu koyun yüklü TIR'da yaptığı aramada 191,05 gram skunk ve 4,25 gram esrar ele geçirildi. TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat- Turhal karayolunda yaptığı uygulama sırasında, durdurulan koyun yüklü TIR'da arama yaptı. Aramalarda, 191,05 gram skunk ve 4,25 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlamasıyla TIR'daki F.M. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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