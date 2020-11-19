Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Tokat'ta KPSS öncesi otobüsler ve okullar dezenfekte edildi
19.11.2020 16:50
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, pazar günü yapılacak ortaöğretim düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, pazar günü yapılacak ortaöğretim düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıldı.
Turhal Belediyesi ekipleri tarafından KPSS öncesinde toplu taşıma araçlarında ve okullarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı. Adayların sınavı güvenle geçirmeleri için okullarda önlemler alındı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar, lavabolar ve toplu taşıma araçları ekipler tarafından dezenfekte edildi.
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