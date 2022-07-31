Tokat'ta KPSS yoğunluğu, geç kalan aday sınava giremedi - Son Dakika
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Tokat'ta KPSS yoğunluğu, geç kalan aday sınava giremedi

31.07.2022 12:17

Tokat'ta KPSS yoğunluğu, geç kalan aday sınava giremedi Tokat'ta, KPSS nedeni ile trafikte yoğunluk yaşanırken, geç kalan bir aday sınav salonun kapısından geri döndü.

Tokat'ta KPSS yoğunluğu, geç kalan aday sınava giremedi

TOKAT - Tokat'ta, KPSS nedeni ile trafikte yoğunluk yaşanırken, geç kalan bir aday sınav salonun kapısından geri döndü.

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı öncesinde Tokat'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce aday adım adım ilerleyen trafikte yol aldı. Tokat - Turhal kara yolunda trafik adeta durma noktasına geldi. Bölge trafik ekiplerinin çalışması ile yolda tıkanma engellendi. Sınav salonların ulaşan adaya güvenlik taramasından geçtikten salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonun kapısının kapatılmasından 10 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Polis ekiplerinden sınava alınamayacağını öğrenen aday üzüntü yaşadı. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan genç kız bir süre sınav yapılan fakültenin önünde beledikten sonra ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Tokat, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta KPSS yoğunluğu, geç kalan aday sınava giremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta KPSS yoğunluğu, geç kalan aday sınava giremedi - Son Dakika
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