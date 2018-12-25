Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Tokat'ta Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

57 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yazıtepe köyünde M.A'ya ait ahırdan 12 küçükbaş hayvan çalındı.

M.A'nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada, kimliklerini tespit ettiği 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Çalıntı koyunlar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:24 Kaynak: AA

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