Tokat'ta Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası
57 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Tokat
'ın Turhal
ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yazıtepe
köyünde M.A'ya ait ahırdan 12 küçükbaş hayvan çalındı.
M.A'nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma
ekipleri, yaptıkları çalışmada, kimliklerini tespit ettiği 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Çalıntı koyunlar sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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