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Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı - Son Dakika

Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı

09.09.2021 13:59
Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı, System.String[]

Tokat'ta başlatılan ve Türkiye'ye yayılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında kentte dağıtılan koyun sayısı 2 yılda 70 bine ulaştı.

Tokat'ta başlatılan ve Türkiye'ye yayılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında kentte dağıtılan koyun sayısı 2 yılda 70 bine ulaştı.

Tokat Valiliği, 2019'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Projeyle, il genelinde 5 yılda 500 bin koyunun meralarla buluşturularak çiftçinin ve köylünün gelirinin artırılması hedeflendi.

İlk 2 yılda 70 bin koyun dağıtılırken bundan sonra her yıl dağıtılan koyun sayısının 100 bine tamamlanması ve ildeki koyun varlığının doğacak kuzularla 5 yıl sonunda 500 bin artırılması planlanıyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyü merasında düzenlenen törende, 2 yıl önce koyunculuk projesini başlattıklarını hatırlattı.

Çiftçilerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Balcı, "Bu proje benim projem değil. Tokat'ın projesi. Kısacası Türkiye'nin projesi. Bu projede bir çok kurumun emeği var. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi' adı da Tokat'ta ait. Bu proje Türkiye'ye örnek oldu. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyorum, memleketin bir çocuğu olarak. Çiftçimize örnek olması beni mutlu etti. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, şöyle konuştu:

"Şunu yapmak lazım. İnsanlarımızı üretici haline, üretken hale getirmemiz lazım. Bu meraları doldurmamız lazım. Bugün 70 bininci koyunu dağıtıyoruz. Ziraat Bankası ile 100 bin koyun anlaşması yapmıştık. İki yıl ödemesiz 7 yılda ödemeli. Biz bu paketi bitirip ikinci 100 bin paketi kullanacağız. Bu 500 bin koyun 7 yıl sonra 700 bin civarında koyun yapıyor. Koyun bereketli hayvan. İnşallah biz hedefimize de ulaşacağız. Canı gönülden de inanıyorum."

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da projeyi hayata geçiren Tokat Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür ederek çalışmanın Tokat hayvancılığı için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından koyunlar çiftçilere dağıtıldı.

Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı
Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı
Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı
Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı

Milletvekili, Türkiye, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'ye örnek olan projede dağıtılan koyun sayısı 70 bine ulaştı - Son Dakika
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