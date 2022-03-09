Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı - Son Dakika

Tokat'ta kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı.

Hoca Ahmet Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan kullanılmayan iki katlı ahşap evin duvarının gürültüyle yıkıldığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, bölgede iş makinesiyle enkaz altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Yaklaşık 20 dakika süren aramada yıkılan duvarın altında kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler, çalışmaları sonlandırdı.