Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı - Son Dakika
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Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı

09.03.2022 19:43

Tokat'ta kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı.

Tokat'ta kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı.

Hoca Ahmet Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan kullanılmayan iki katlı ahşap evin duvarının gürültüyle yıkıldığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, bölgede iş makinesiyle enkaz altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Yaklaşık 20 dakika süren aramada yıkılan duvarın altında kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler, çalışmaları sonlandırdı.

Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı
Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı
Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı

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İtfaiye, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kullanılmayan ahşap evin duvarı yıkıldı - Son Dakika


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