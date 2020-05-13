Tokat'ta kumar oynayan 24 kişiye para cezası - Son Dakika

İkamet sahibi ve işletmeci C.D. ile S.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.

Evde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 24 kişiye 4 bin 375'şer lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta bir binanın 2. katında kumar oynandığını tespit etti.

Tokat 'ın Zile ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir evde kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye para cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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