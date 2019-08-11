Son Dakika Haberleri: TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU
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TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU

1 saat önce

Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu.

Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu.
Tokat'ta bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Bayramın ilk gününde kurban kesenlerden bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan kişiler kentteki çeşitli hastanelere giderek tedavi gördü. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında kesim yeri belirlenirken, çoğunluğun hayvanlarını burada kurban ettikleri görüldü.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
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