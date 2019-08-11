TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU
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Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu.
Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
Tokat'ta bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Bayramın ilk gününde kurban kesenlerden bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan kişiler kentteki çeşitli hastanelere giderek tedavi gördü. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında kesim yeri belirlenirken, çoğunluğun hayvanlarını burada kurban ettikleri görüldü.
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