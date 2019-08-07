Tokat'ta kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurban pazarında zabıta ekipleri sahte para konusunda besicileri uyararak daha dikkatli olmalarını istedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurban pazarında zabıta ekipleri sahte para konusunda besicileri uyararak daha dikkatli olmalarını istedi.



Kurban Bayramına günler kala Niksar Belediyesi hayvan pazarında ilçe merkezi, köyler ve yakın çevre illerden kurbanlık hayvan satmak için gelenler ile alıcılar arasında çetin pazarlıklar yaşanıyor. Yaşanan yoğunluktan faydalanmak isteyen dolandırıcılara karşı ise Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uyarıda bulundu. Zabıtalar ekipleri sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlatarak, "Bir paranın orijinal olduğu, ilk olarak üst kenarındaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısı kabartısından anlayabilirsiniz. Sonra paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzünde üst köşelere ve sol alt köşeye dokunduğunuzda kağıttaki kabartmaları hissetmeniz gerek. Paranın bu yüzündeki şekillerin ve motiflerin üzerine el gezdirildiğinde çeşitli kısımlarda kabartmalar elimizde hissedilir. Atatürk resminin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içine dikkatli bakılınca, paranın rakamla değeri görülür. Sağ kenarda yukarıdan aşağıya doğru uzanan parlak bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde ay yıldız ve çeşitli şekiller vardır. Ay yıldızın altındaki karenin içinde paranın rakamla değeri olması gerekir. Parayı eğdiğinizde ise bu karenin içindeki rakamlar TL harflerine dönüşür" şeklindeki bilgilere yer verdi.



Öte yandan Kurban Bayramında Niksar Belediyesi mezbahanesinde kurban kesimi için büyükbaş hayvan kesim kayıtlarının arefe gününe kadar devam edeceği bildirildi. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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