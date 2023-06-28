Tokat'ta Kurtarılan Kurbanlık Koyun - Son Dakika
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Tokat'ta Kurtarılan Kurbanlık Koyun

Tokat'ta Kurtarılan Kurbanlık Koyun

28.06.2023 19:25

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan ve iki bina arasında sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa bir kovalamacanın ardından koyunun sıkıştığı yerde yardım talep eden hayvan sahibi, Erbaa Belediyesi itfaiyesinden destek aldı. İtfaiye ekipleri, koyunu halatla bağlayarak sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan kurbanlık koyun daha sonra sahibi tarafından kesildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sahibinin elinden kaçan ve iki bina arasında sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erek Mahallesi'nde Süleyman Çetin'e ait kurbanlık koyun, kesim alanına götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı.

Kısa bir kovalamacanın ardından iki evin arasına giren koyun, burada sıkıştı.

Hayvan sahibi, kurbanlığı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Erbaa Belediyesi itfaiyesinden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iki evin arasındaki boşluğa girerek koyunu halatla bağladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kurbanlık koyun sıkıştığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kurbanlık, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

Kaynak: AA
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