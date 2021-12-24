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Tokat'ta "Kurtlar" taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı - Son Dakika

Tokat'ta "Kurtlar" taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

24.12.2021 10:12
Tokat'ta "Kurtlar" taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El-Bab kentine doğru yola çıktı.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin El-Bab kentine doğru yola çıktı.

Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende dua edildi ve kurbanlar kesildi.

Niksar ilçesi Köklüce köyünde yaşayan ve komandolara bir süre önce çorap ören 89 yaşındaki Ayşe Çakan da törene katılarak dua etti. Komandolar Çakan'ın elini öperek duasını aldı.

Reşadiye Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Talat Tabur, İl AFAD Müdürü Süleyman Yiğit, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldığı törende daha sonra 192 komando, otobüslerle El-Bab'a uğurlandı.

Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı
Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı
Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı
Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı
Tokat'ta Kurtlar taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı

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Jandarma, Niksar, Şehit, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 'Kurtlar' taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta "Kurtlar" taburundaki komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı - Son Dakika
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