Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Tokat'ta Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Tokat'ta gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Tokat'ta Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Tokat'ta gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Tokat çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Tokat çevrelerinde gece saatlerinde beklenen kar yağışlarının; kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı bekleniyor. Açıklamada ayrıca kar yağışından meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:05 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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