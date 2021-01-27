Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu - Son Dakika
Üye Girişi
Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu

Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu

27.01.2021 16:20

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kuvvetli rüzgar etkili olurken, iletişim ve elektrik kabloları koptu, ağaçlar devrildi.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kuvvetli rüzgar etkili olurken, iletişim ve elektrik kabloları koptu, ağaçlar devrildi.

Reşadiye'ye bağlı Bozçalı beldesinde, gün içinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik ve iletişim kabloları hasar gördü, ağaçlar devrildi. Zafer ve Hacıabidin mahallelerinde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı. İlçede çobanlık yapan Ali Osman Karadağlı, kuvvetli rüzgar sonrası oluşan zararı kendi anlatımıyla videoya aldı. Görüntülerde, şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar ve kopan kablolar yer aldı. Elektrik ve iletişim şirketlerinden ekipler, bölgede bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Reşadiye, Bozçalı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Afra Saraçoglu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı doğrulandı
17:58 Afra Safraçoğlu ve Mert Ramazan Demir denizde öpüşürken görüntülendi
17:39 Bankacılarla görüşen MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz
17:35 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama! Enflasyonu düşürmek için 2 yol haritası paylaştı
17:28 Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu
17:24 Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken evlilik tüyoları: 'En büyük mesele yatak meselesi'
17:19 "Erkeğin tatmin olması lazım" diyen Cübbeli Ahmet Hoca kadınlara tavsiyelerde bulundu
16:54 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tavsiyeler! Arda'yı takımda tut
16:49 Arda Güler'i takımda tutmasını istedi! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a başarıyı getirecek formülü verdi
16:42 Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 18:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement