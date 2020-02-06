Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika

Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

6 saat önce

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi.

Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, System.String[]

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi. Çatıdaki tabelası düşen özel bir okul tedbir amaçlı tatil edildi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Rüzgarın etkisiyle özel bir okulun çatısında bulunan tabela, okul bahçesine düştü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak tedbir amaçlı tahliye edilen Okul Müdürü Mustafa Oğul, "Rüzgardan dolayı okulumuzun çatısındaki tabela hasar görüp yere düştü. Biz de bununla ilgili önlem almak için milli eğitim müdürümüzün izniyle okulumuzu öğleden sonrası için tatil ettik. Gerekli düzenlemeleri yaparak yarın eğitim öğretime devam edeceğiz" dedi. Diğer yandan kent merkezinde bir iş yerinin tabelası da kaldırım üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç polis otosuna zarar verdi. Tokat Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Meydan Müdürlüğü binasının da çatısı uçtu.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu
İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]