Tokat'ta kuyumcudan bilezik çalan kişi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kuyumcudan 2 bilezik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün Orhan Çaprak'a ait kuyumcu dükkanına gelen F.S, bilezik almak istediğini söyledi.

Çaprak'ın gösterdiği bilezikleri inceleyen F.S, daha sonra tekrar geleceğini söyleyerek dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar gelerek baktığı bilezikleri almak istediğini söyleyen F.S, kendisine yaklaşık 25 bin lira değerendeki 2 bileziği verdiği sırada Çaprak'a biber gazı sıkarak kaçtı.

Şüphelinin peşinden koşan ancak yakalayamayan Çaprak, polise haber verdi ve olayı il genelindeki kuyumcu arkadaşlarına bildirdi.

İl merkezindeki bir kuyumcuya giderek çaldığı bilezikleri bozdurmak isteyen F.S, kuyumcunun kendisini tanıyıp polise haber vermesi üzerine yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan F.S'nin, Çaprak'a ait kuyumcudan biber gazı sıkarak bilezikleri alıp kaçma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhan Çaprak, AA muhabirine, iş yerine tanımadığı bir kişinin gelip 20 gramlık bilezikleri çıkarmasını istediğini söyledi.

Bilezikleri çıkarıp önüne koyduğunu, şüphelinin kendisine daha sonra uğrayacağını söyleyerek iş yerinden ayrıldığını anlatan Çaprak, "10 dakika sonra tekrar geldi. 'Abi ben o bilezikleri alayım' dedi. Ben de vitrinden bilezikleri çıkardım, elimden aldı. Sonra biber gazını bana sıkarak kaçtı. Peşinden koştum ama çok hızlı olduğu için fazla koşamadım." dedi.

Olayı ve şüphelinin resimlerini diğer kuyumcu arkadaşlarıyla paylaştığını belirten Çaprak, "Tokat'ta kuyumcu arkadaşımız şahsı görüyor ve tanıyor. Onu iş yerinde tutup polisi arıyor. Polis gelerek onu oradan alıyor. Kredi ve şahıslara borçları olduğunu söylemiş. O yüzden olayı planladığını anlatmış." ifadesini kullandı.