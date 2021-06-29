Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri öne sürülen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Salise Kalebaş, evinde bir anda rahatsızlanan torunlarını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K. (9), M.A.K. (7), T.E.K. (4), Y.E.Ç. (5) ve H.Ç. (6) buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalebaş'ın, polise verdiği ifadesinde, oğlu ile kızının ilçeye tatil için geldiklerini ve torunlarının lavabo açıcı yediklerini söylediği öğrenildi.