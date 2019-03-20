Tokat'ta Lise Öğrencisi Bir Kızın Silahla Vurulması
1 saat önce
Tokat'ın Artova ilçesinde arkadaşı tarafından silahla vurulan lise öğrencisi kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat
'ın Artova
ilçesinde arkadaşı tarafından silahla vurulan lise öğrencisi kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, arkadaşı M.G. tarafından aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla vurulan kız öğrenci M.T. (19), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.T'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Tokat'ta dün, M.G, İstasyon Mahallesi'ndeki evine gittiği Artova Anadolu Lisesi
son sınıf öğrencisi M.T'ye aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş etmiş, başından ve kasığından vurularak ağır yaralanan kız öğrenci, Tokat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:28 Kaynak: AA
20 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Liseli Kız Arkadaşını Tabanca ile Yaraladı
7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim
Hırsız, Evde Düşürdüğü Şans Oyunu Kuponundan Yakalandı
İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada