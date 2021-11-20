Son dakika gündem: Liselilerden "misafirlerimize önce kolonya sonra maske" etkinliği - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde lise öğrencileri, Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla meydanda vatandaşlara maske dağıttı, kolonya ikramında bulundu.

Öğrenciler Begüm Tuna, Zeynep Ünal, Selin Kaya ve Sudenaz Arslan, Kovid-19 salgını ve bazı vatandaşların maskesiz dışarıya çıkmaları nedeniyle ilçe merkezindeki parkta etkinlik yapmaya karar verdi.

Kağıtlara, "misafirlerimize ikramımız önce kolonya sonra maske" yazan öğrenciler, meydanda da vatandaşlara bir tepsi içinde maske ile kolonya ikramında bulundu.

Sudenaz Arslan, eskiden evlerine gelen misafirlere kolonya ve şeker ikram ettiklerini dile getirerek, "Ama şimdi salgını hatırlatmak için insanlara önce kolonya sonra maske veriyoruz." dedi.

Zeynep Ünal da insanların maske takmadığını belirterek, "Maske dağıttığımızda insanlar şaşırıyor, artık bunu kabullenmeliler. Hayatımızda maskenin de olduğunu bilmeli insanlar." ifadelerini kullandı.

Velilerden Fatma Esin Tuna ise havaların soğumaya başlamasıyla daha fazla kapalı mekanlar ve evlerde zaman geçirilmeye başlandığını, bu nedenle etkinliğin faydalı olduğunu kaydetti.