Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

11.04.2022 22:21
Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta bir lokantanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Tokat'ta bir lokantanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Büyükbeybağı Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıktı. Restoranın balık lokantasının çatısında çıkan yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Lokantanın çatısının ahşap olması nedeni ile yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri çalışanları da yangını söndürmek için hortumla su tutarak müdahale etti. İki katlı olan lokantanın üst katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri maddi hasarla atlatılan yangının şömine bacasından kaynaklandığını tespit etti. Öte yandan alevlerin göğe yükseldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - TOKAT

Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu
Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu
Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu

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İtfaiye, Yangın, Sivas, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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