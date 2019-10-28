Son Dakika Haberleri: Tokat'ta lokumlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Son Dakika Güncel Tokat'ta lokumlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Tokat'ta lokumlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

14 dakika önce

Tokat'ta lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla davul zurna eşliğinde vatandaşlara lokum ikram etti.

Tokat'ta lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla davul zurna eşliğinde vatandaşlara lokum ikram etti.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 yıldır, bayram coşkusuna dahil etmek için okul çeveresindeki vatandaşlara lokum dağıtıyor.

Ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde mahallede gezen öğrenciler, bayramını kutladıkları vatandaşlara lokum ikram etti. Mahalle aralarında halk oyunu gösterisi de sunan öğrenciler, ilgiyle izlendi.

Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı okulun bulunduğu mahallede vatandaşlarla kutladıklarını belirterek, "Tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlayalım istiyoruz. Öğrencilerimiz kapı kapı, esnaf esnaf gezerek vatandaşlara lokum ikram ediyor. Bazıları bu durum karşısında şaşırıyor. Ancak 5 yıldır alışık olanlar bizi tebrik ediyor." dedi.

Öğrenciler ise 5 yıldır bayramı vatandaşlarla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tokat'ta lokumlu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 ekim cumhuriyet bayramı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:01 Kaynak: AA
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