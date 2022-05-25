Tokat'ta madımak şenliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tokat'ta madımak şenliği gerçekleştirildi

25.05.2022 16:19
Tokat'ta madımak şenliği gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından madımak şenliği düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi tarafından madımak şenliği düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, madımak üreticisi Halil Bayır'ın bahçesinde madımak şenliği yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, burada yaptığı konuşmada, türkülere, şarkılara konu edinilen madımağın bölgede oldukça önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinlikle öğrenciler madımak hakkında bilgi edindi. Bundan sonra etkinlik geleneksel hale gelebilecek. Madımağın ticari bir ürün haline getirilmesinde emeği olan Halil Bayır'a ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapan Ziraat Fakültemize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin de şenliğin üreticilere hayırlara vesile olmasını diledi.

Şenliğe katılanlara madımak, yoğurt ve köy ekmeği ikram edildi.

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Kaynak: AA

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