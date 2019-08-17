Son Dakika Haberleri: Tokat'ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tokat'ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı

1 saat önce

Tokat'ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladıTOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde düğünde rast gele tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde düğünde rast gele tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesinde 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekli köyünde düğünde gece saatlerinde havaya rast gele ateş açıldı. Düğüne giden vatandaşlardan S. E (13), S. E. (49), A. E. maganda kurşunu ile yaralandı. Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuğu yataklı servise alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen S.E ise karın bölgesine giren kurşun nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Niksar Devlet Hastanesindeki kişinin ise elinden yaralandığı hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, Jandarma ekipleri kurşunların kimin silahından çıktığını tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.
Çiçekli, Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpek dövüşü kavgasında komşusunu ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 05:18:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta maganda kurşunu 3 kişiyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]