Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Mahsur Kalan Hasta 6 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Tokat'ta Mahsur Kalan Hasta 6 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle köyde mahsur kalan kalp hastası Fidasiye Bekol (63), 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta Mahsur Kalan Hasta 6 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle köyde mahsur kalan kalp hastası Fidasiye Bekol (63), 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Erbaa ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Engelli köyünün yolu kapandı. Akşam saat 17.00 sıralarında kalp hastası Fidasiye Bekol köydeki evinde rahatsızlandı. Yaşlı kadının akrabaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak kar yağışı sebebiyle köy yolunun ulaşıma kapanınca, sağlık ekipleri köye ulaşamadı. Yardım istenen İlçe Özel İdare ekipleri köy yolunun açılması için çalışma başlattı. Yolda kalan bir kamyonet sebebiyle yol açma çalışmaları aksadı. Araç iş makineleri tarafından çekilerek çalışmalara devam edildi.  İş makineleri yaklaşık 6 saat süren çalışmayla köy yolunu açıp Fidasiye Bekol'a ulaştı. İlçe Özel İdareye ait kamyonete alınan yaşlı kadın yolda vatandaşların da yardımıyla 112'ye ait paletli ambulansa sevk edildi. Bu sırada ekipler tarafından açılan yol, yağışın devam etmesi sebebiyle yeniden kapandı. Özel İdare ekipleri dönüş yolunu da açarak yaşlı kadın 6 saat sonra Erbaa Devlet Hastanesine ulaştırdı. Bu arada il genelinde karayollarında yoğun kar yağışı sebebiyle polis ekipleri tarafından TIR sürücülerinin geçişine izin verilmedi. D-100 karayolu ve Tokat Sivas Karayolu arasında bekletilen TIR sürücülerine AFAD yetkilileri tarafından kumanya dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:15 Kaynak: DHA

Kar, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa
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