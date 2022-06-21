AFAD, jandarma ve köy sakinlerince Oğuz'un bulunması için köy yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldı. Bir süre sonra Oğuz, köylülerce bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tokat'ta haber alınamayan 65 yaşındaki kişi bulundu - Son Dakika

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