Tokat'ta, maskesiz sokağa çıkan vatandaşların sayısı arttı - Son Dakika

Tokat'ta, maskesiz sokağa çıkan vatandaşların sayısının artması dikkat çekti.



Türkiye'de korona virüs salgını önlemleri kapsamında koruyucu önlemler arasında yer alan maske kullanımı büyük önem taşıyor. Uzmanlar virüsün hastalıklı kişilerden yayılmaması için maske takılmasını önerirken, Tokat'ta cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşanların sayısı artış gösterdi. Toplu taşıma araçları, marketler, hastaneler gibi yerlerde maske takılması kuralına uyan vatandaşların dışarıda aynı özeni göstermemesi dikkat çekti. Vatandaşların birçoğu cebinde taşıdığı maskeleri basın mensuplarının uyarısı sonucu takarken, neden maske takımıyorsunuz? şeklinde yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar şaşırttı. Kimi vatandaş unuttuğunu, kimi vatandaşlar nefes alamadığı için maske takmadığını söyledi. - TOKAT