Tokat'ta 'Mavi İl' seferberliği - Son Dakika

Tokat'ta 'Mavi İl' seferberliği

TOKAT - Tokat'ın korona virüs risk haritasında mavi il olabilmesi için başlatılan kampanya sayesinde yüzde 74,5 seviyesine ulaşıldı.

Tokat'ın korona virüs risk haritasında mavi il olabilmesi için ilçelerle birlikte eş zamanlı olarak Covid19 aşısı farkındalık etkinliği yapıldı. Yaklaşık iki hafta önce başlatılan aşılama kampanyası ile birlikte aşılama oranında yüzde 74,5 e ulaşıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan aşılama ve kalan aşılama sayısı günlük olarak sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, bir iki gün içinde yapılacak olan çalışma ile hedefe ulaşılmasını beklediklerini söyledi. Sümbül, "3 bin 200'ü tamamlarsak bu akşam mavi il olabiliriz. Yoksa yarın bu hedefi yakalamayı ümit diyoruz. İlk günden itibaren 350 bine yakın hemşerimiz aşı davetimize icabet etmiş oldu. Biz geride kalan aşılanmayan 120 bin kişiye seslenmek istiyoruz. Yaz sezonunda bu hastalık geriledi diye aldanmayın mutlaka mevsim geçişlerinde eğer aşı olmazsak, toplumsal olarak bağışıklığı sağlayamaz isek hastalıklar yerinden başlayacak" dedi.

Tokat olarak mavi il olduktan sonra hedeflerinin yüzde 100 aşılanma oranını yakalamak olduğunu dile getiren Müdür Sümbül, "Hedefi nüfusumuz 470 bini geçiyor. Yaklaşık 120 binlik hedef kitlemizi en kısa sürede aşılamak istiyoruz. Bu rakamlar birinci doz aşıya göre hesaplanıyor. Ama gerçek bağışıklık olması için ikinci dozdan sonra iki hafta geçmesi lazım" diye konuştu.

Tokat'ta hastanede yatan korona virüs hastası sayısında düşüş olduğunu belirten Sümbül, "Aşı olanlarda hastalık çok hafif seyrediyor. Aşı olanlarda ölümler yok denilecek kadar azalıyor. Bundan dolayı hastalık geçirseler bile hafif geçiriyorlar. Aşının en büyük amacı bu. Hasta olmayacak diye bir iddiamız yok. Ama hastalığın bulaşma oranı düşecektir. Aşı olanlar yüzde 90 oranında korunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Aşı seferberliği"

Müdür Sümbül, aşı seferberliği başlatıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu seferberlikle bize destek olan tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ama herkes, eşini, dostunu aşı olmaya teşvik etmeli. Bu sağlık alanında bir seferberliktir. Çünkü biz bir savaştan geçiyoruz. Bir savaş yapıyoruz. Savaşın ön saflarında sağlıkçılar var ama savaşı tek başına olmuyor. Halk desteği, millet desteği nasıl savaşta gerekiyorsa pandemi de bir savaş. Bu savaşta da mutlaka halkımızın desteği şart"