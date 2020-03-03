Tokat'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü - Son Dakika
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Tokat'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İdlib'de şehit düşen askerler ve tüm şehitleri anmak için yürüyüş yapıldı.

Tokat'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İdlib'de şehit düşen askerler ve tüm şehitleri anmak için yürüyüş yapıldı.

Erbaa Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş, yüzme havuzu önünde başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Vatandaşlar yürüyüş boyunca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı konuşmada, "Bu aziz vatan Türklere yurt olduğundan beri hatta Türkler tarih sahnesinde var olduğundan bu yana bu oyunlar hep oynanmış ancak bu necip millet bu oyunları her seferinde boşa çıkarmıştır." dedi.

Yürüyüşe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Şenel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Oğuz Kapusuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çimen, İlçe Müftüsü Muhammet Kara, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda dua edildi.

İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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