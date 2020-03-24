Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı - Son Dakika
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Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen iller arasında yer alan Tokat'ta, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Tokat'ta meslek liseliler maske üretimine başladı, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen iller arasında yer alan Tokat'ta, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri' kapsamında, pilot il olarak belirlenen 37 il içerisinde bulunan Tokat'taki meslek liselerinde maske üretimi çalışmaları başlatıldı. Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin moda-tasarım bölümünde eğitim gören 7 öğrenci ve 3 öğretmen, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında okulda oluşturulan atölyelerde maske üretiyor.

Haftada 25 bin cerrahi maske üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Okul Müdürü Sevil Alaçam, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında, 37 ilde cerrahi maske üretimine başlandı. Bunların içerisinde Tokat da var. Gönüllük esasına dayalı olarak öğretmen ve öğrencilerimiz ile başladık. Son derece önemli, manevi yönü güçlü olan bir projedir. Ben öğrencilerimizin bu çalışmalarını 1'nci Dünya Savaş'ında, Çanakkale cephesinde bulunan genç öğrencilere benzetiyorum. Şu anda 7 öğrenci ve 3 öğretmen olarak başladık. İdari personelimiz ile birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise gönüllü olarak çalışmaya geldiklerini ve projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.


- Tokat
Koronavirüs, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:33 Kaynak: DHA

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