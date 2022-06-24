Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe alınan araçta arama yaptı. Narkotik detektör köpeği Masha tarafından araçta yapılan aramada 508,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. B.E, M.S isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta, metamfetamin operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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