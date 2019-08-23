Tokat'ta metrekareye 34.2 kilogram yağış düştü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte su baskınlarına neden olan sağanak yağışı değerlendirerek, "Metrekareye bir günde 34.2 kilogram yağmur yağmıştır" dedi.



Tokat'ta 21 ağustos çarşamba günü akşam saatlerinde sağanak yağış sonucu birçok işyeri ve evde su baskınları yaşandı. Su baskınlarından zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Eroğlu, esnafın yaralarını sarmak için çalışma yapacaklarını dile getirdi. Başkan Eroğlu, meteorolojik verilerek göre Tokat'ta son 50 yılın en fazla yağışının alındığını dile getirerek, "Son yılların en olumsuz hava şartlarının yaşandığı ve tahminlerin çok üzerinde bir yağışın düştüğü ilimizde rabbime çok şükür telafi edilemeyecek bir sıkıntı ve can kaybı yaşamadık. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, son 50 yılın ortalamaları baz alındığında, normalde günlük 1.2 kilogram metrekareye yağmur yağarken, çarşamba günü bir ayda yağacak yağmur kadar yağış olmuş ve metrekareye bir günde 34.2 kilogram yağmur yağmıştır. Yine meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, Almus ta 27 kilogram, Turhal'da 16.2 kilogram, Reşadiye'de 10.1 kilogram, kızılcaören de de 11.6 kilogram metrekareye yağmur düştüğü göz önüne alınırsa, çarşamba günkü yağışlı havanın merkezinin de Tokat merkez ilçe olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu olumsuz hava şartlarında Tokat belediyesi olarak, çarşamba akşam saat sekizde yoğunlaşarak başlayan sağanak yağış sonucu, meydana gelen olumsuzluklar, belediye Ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu, gece saat 1 itibari ile neticelendirilerek, şehirde hayat normale dönmüştür" dedi.



Su baskınları nedeniyle ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yaptığını belirten Başkan Eroğlu, "Akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın meydana getirdiği olumsuzluk, belediye ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışması sonucu, gece saatlerinde neticelendirilerek hayat normale dönmüştür. Zabıta ekiplerimizin tespit ettiği zarar ziyan ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, her türlü konuda mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Selden zarar gören alt yapı ile ilgili olumsuzluklar süratle giderilmiştir" diye konuştu. - TOKAT