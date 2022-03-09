Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü - Son Dakika
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Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

09.03.2022 19:04
Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

Tokat'ta metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Tokat'ta metruk bir evin duvarının çökmesi sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Horuç Mahallesinde uzun süredir boş durumda bulunan iki katlı ahşap evin ön cephesindeki duvarı çöktü. Çökmenin etkisi ile birlikte yolu ağaç ve moloz yığınları kapattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada enkaz altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çakışmanın ardında bir süre ulaşıma kapanan yol trafiğe açıldı. - TOKAT

Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü
Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü

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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta metruk evin duvarı çöktü - Son Dakika


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