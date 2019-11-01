Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı
7 saat önce
Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışıTOKAT'ta akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı
TOKAT'ta akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağmur sonrası akşam saatlerinde merkeze bağlı Killik köyü mevkinde ve Topçam yaylasına kar yağışı başladı. Akşamla birlikte yağış etkisini hissettirirken, yüzeyde kar birikintileri oluştu.
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