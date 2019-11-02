Son Dakika Haberleri: Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı
Son Dakika Güncel Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı

Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı

7 saat önce

TOKAT'ta, akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı, System.String[]

TOKAT'ta, akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağmur sonrası akşam saatlerinde merkeze bağlı Killik köyü mevkinde ve Topçam yaylasına kar yağışı başladı. Akşamla birlikte yağış etkisini hissettirirken, yüzeyde kar birikintileri oluştu.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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