Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Mehmet Paşa Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki apartman arasında bulunan hırdavatçıda kartonların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında mahalleli büyük bir korku yaşarken, durum Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Binalarda maddi hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.