Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Tokat'ta korkutan yangın

29.08.2022 19:18
Tokat'ta korkutan yangın

Tokat'ta meydana gelen yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.

Tokat'ta meydana gelen yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Mehmet Paşa Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki apartman arasında bulunan hırdavatçıda kartonların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında mahalleli büyük bir korku yaşarken, durum Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Binalarda maddi hasar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
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