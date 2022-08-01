Kurban bayramını aratmayan görüntüler, boğa ortalığı bir birine kattı - Son Dakika
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Kurban bayramını aratmayan görüntüler, boğa ortalığı bir birine kattı

01.08.2022 15:18

Tokat'ta mezbahaneye götürüldüğü araçtan atlayan boğa ortalığı bir birine kattı.

Tokat'ta mezbahaneye götürüldüğü araçtan atlayan boğa ortalığı bir birine kattı.

Tokat'ta Kurban bayramını aratmayan görüntüler yaşandı. Mezbahaneye götürüldüğü araçtan yola atlayan boğa hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yoldan geçen araçların arasına dalan boğa ortalığı bir birine kattı. Boğayı biranda karşısında görenler korku dolu anlar yaşadı. Bir türlü yakalanmayan boğa sahibine ecel terleri döktürdü. Belediye ekipleri uyuşturucu iğne ile boğaya müdahale etti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen boğa Yeşilırmak nehri yanındaki yolda sıkıştırıldı. Bir bisikletli çocuğa çarpan boğa uyuşturucu iğnenin etkisi ile sersemleyince yakalanabildi. Yakalandığı yerde kesilen boğa kepçe yardımı ile araca konularak mezbahaneye götürüldü. Boğanın çarptığı bisiklette maddi hasar meydana gelirken, çocuk olayın şokunu bir süre atlatamadı.

(Nurhan İçmez - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban bayramını aratmayan görüntüler, boğa ortalığı bir birine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban bayramını aratmayan görüntüler, boğa ortalığı bir birine kattı - Son Dakika
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