Tokat'ta MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı
39 dakika önce
Tokat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) belediye başkan adayları düzenlenen programla tanıtıldı.
Tokat
'ta Milliyetçi Hareket Partisi
'nin (MHP
) belediye başkan adayları
düzenlenen programla tanıtıldı.
Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan aday tanıtımı programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Merkez
ilçe ile 10 ilçe ve 17 belde belediye başkan adayının açıklandığı programda MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut
konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Bulut, "Hep beraber el birliğiyle tarihi ve kadim bir şehir olan Tokat'ın merkezini ve ilçelerini hak ettiği yere taşıyalım diye sahaya çıktık. O yüzden parti ayrımı yapmıyoruz. O yüzden mezhep ayrımı yapmıyoruz. Kök köken ayrımı yapmıyoruz. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Biz yalnızca sizin gönlünüzde var olabilmenin mücadelesini veriyoruz" dedi.
MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Adnan Özmen
'in konuşmasının ardından 10 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. Sulusaray
belediye başkan adayının ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenilirken belirlenen ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şu şekilde:
"Almus
Belediye Başkan Adayı Bekir Özer
, Artova
Belediye Başkan Adayı Mahmut Gülhan
, Başçiftlik
Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk
, Erbaa
Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl
, Niksar
Belediye Başkan Adayı Duran Yadigar
, Pazar Belediye Başkan Adayı Oğuz Keleş
, Reşadiye
Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin
, Turhal
Belediye Başkan Adayı Gökhan Bozkurt, Yeşilyurt
Belediye Başkan Adayı Muhsin Yılmaz
, Zile
Belediye Başkan Adayı Ali Özgan."
Aday tanıtım programının ardından sanatçı Atilla Yılmaz partililere konser verdi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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