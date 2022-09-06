Tokat'ta MHP'li belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta MHP'li belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı

06.09.2022 23:00

Tokat'ta MHP'li belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Tokat'ta MHP'li belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda meydana geldi. MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. Silahlı saldırıda Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı. Başkan Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta MHP'li belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta MHP'li belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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