Üye Girişi
TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ - Son Dakika

TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ

06.08.2021 15:38

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na Prof. Dr. Mahmut Özer'in atanması memleketi Tokat'ta sevinçle karşılandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na Prof. Dr. Mahmut Özer'in atanması memleketi Tokat'ta sevinçle karşılandı. Tokatlılar 19 yıl sonra ilk kez kentin bir bakanının olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Halil-Hamide Özer çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olarak 5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta dünyaya gelen, ilk ve orta eğitimini aynı kentte sürdüren Özer, 1994-2002 yılları arasında da kentte bulunan Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Bakan yardımcılığı döneminde sık sık memleketi Tokat'ı ziyaret eden Özer'in Milli Eğitim Bakanı olması kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Annesi Hamide Özer'i 2010 yılında kaybeden Bakan Özer'in emekli babası Halil Özer'in ise Tokat'ta yaşadığı öğrenildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Tokat İl Temsilcisi Kemal Özdilek, "Dün gece 01.30 itibari ile konudan haberdar olduk. Tabii bu 19 yıllık AK Parti siyasi iktidarından da Tokatlının beklentisine bir cevap oldu. Yani 19 yıllık hasret bu vuslatla son buldu. Tabii birçok bakanlığa da talibiz memleketin bürokrasisi ve insanları olarak. Şehirde büyük bir memnuniyet olduğunu hissediyoruz. Bu beklenti önümüzdeki süreçte sayın bakanımızın mesleki ve teknik eğitim alanında göstermiş olduğu başarılar gibi Milli Eğitim Bakanlığı sürecinde de ciddi çalışmalarda başarılar bekliyor. Bu konuda memleket olarak hepimiz mutluluk duyacağız. Büyük bir sevinç içerisinde bu süreci takip edeceğiz" dedi.

'TOKAT İÇİN SEVİNÇ KAYNAĞI'

Atamayı mutlulukla karşıladıklarını belirten Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan ise, şunları söyledi:

"Bir eğitimci kökenli kardeşimizin Tokat'ın yetiştirdiği bir evladımızın Milli Eğitim Bakanlığına getirilmiş olmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tokat için sevinç kaynağı. Çünkü 20 yıldır Tokat'ta bir bakanlık tesis edilememişti. Bu konuda özellikle son 18 yıldır AK Parti iktidarları dönemlerinde ortaya çıkan önemli desteklere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı gibi ya da benzer bir bakanlığın Tokat'a verilmemesi her zaman konuşulan bir konuydu. Nihayetinde güçlü desteklerin bir sonucu olarak sayın bakanımızın yetişmiş olduğu bu topluma hizmet etme aşkının ve bunca yılki birikimlerinin hizmete dönüşeceği bir aralıkta ona bu nasip oldu, Tokat'a nasip oldu. Hepimiz için hayırlı olsun. Sayın bakanımızı çok yeterli, yetenekli ve birikimli görmekteyiz. Bunca zamanki yaptığı çalışmaların hepsini yakından takip ediyoruz. Bizler de eğitimci sıfatlarımızla takipteyiz. Bakan yardımcılığı döneminde Tokat'a, Türkiye'deki tüm illere fark attıracağını düşündüğüm önemli yatırımları ve yaklaşımları olmuştur. Kendilerine başarılar diliyoruz"

Tokat halkı da kararı sevinçle karşıladı. Vatandaşlardan Mücahit Duran, "Tokat'ta 19 yıldır bakanımız yoktu. Bizim de en önemli şeylerimizden bir tanesi milli eğitimdir, yani eğitim öğretimle alakalı Mahmut Özer beyin atanması bizi Tokat halkı olarak çok mutlu etti. Gerçekten gururlandık. Tokat eğitimde ileri giden yenilikçi bir ildir. Bir bakanımızın olmasının bizi daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum" dedi.

TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ
TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ
TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ
TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Gazete, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi 16:12 Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı 15:45 Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu 15:38 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi 14:58 Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar 14:43 Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar
Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz 14:40 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar 14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar

Son Dakika Haberleri
16:22 Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar
16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu
16:13 Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi
16:11 Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi
15:44 Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı
15:38 Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
15:37 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu
15:30 Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı
15:28 Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını açıkladı: 45 bin dolardan başlıyor
14:49 Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi         
16:13
Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi         
15:46
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı         
15:38
Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları "Sakallı, pis" diye kötüleyip lafı Ukraynalı kadınları eve götürmeye getirdiler         
15:02
Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı         
14:50
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız         
14:41
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor         
14:11
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu         
13:28
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 16:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKAT'TA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SEVİNCİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement