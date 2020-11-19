Son dakika! Tokat'ta minarelerden koronavirüs uyarısı - Son Dakika

TOKAT'ta koronavirüs vakalarının artması nedeniyle önlemler arttırılırken, minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda anonslar yapıldı. Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüse yönelik tedbirlere uyma yönünde duyarlılığın arttırılmasını sağlamak için Belediye Başkanlıkların, Emniyet ve Jandarma araçların sistemlerinden sık sık anons edilmesi ve camilerde ise saat 11.00 ile 14.00 saatlerinde cami minarelerinden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarı yapılması kararı aldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Ali Paşa Camisi minaresinden, "Kıymetli vatandaşlarımız. Zor bir süreçten geçtiğimiz ve salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyalım. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kurallarına riayet edelim. Uymamız gereken tedbirleri ihmal etmenin büyük bir vebal ve kul hakkı olduğunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz, aziz milletimizi her türlü hastalık ve sıkıntılardan korusun" anonsları yapıldı.