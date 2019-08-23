Son Dakika Haberleri: Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

TOKAT'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı, System.String[]
TOKAT'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Tokat- Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesinden Tokat'a giden Mustafa Murat Üstün (49) yönetimindeki 60 DG 555 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevda Üstün (31) ve Doğukan Koşar (18) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.


Karakaya, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: YPG/PKK, Suriye'de siperlerini yıkıyor Davutoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: Buradan meydan okuyorum Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 01:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]