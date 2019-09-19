Tokat'ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlyas Yalçın idaresindeki 60 ABC 003 plakalı minibüs, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel Cezaevi yakınlarında, Alihan B. (17) yönetimindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Alihan B. ile yanındaki Ahmet Elmas (17) yaralandı.
Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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