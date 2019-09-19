Son Dakika Haberleri: Tokat'ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

57 dakika önce

Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlyas Yalçın idaresindeki 60 ABC 003 plakalı minibüs, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel Cezaevi yakınlarında, Alihan B. (17) yönetimindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Alihan B. ile yanındaki Ahmet Elmas (17) yaralandı.

Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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