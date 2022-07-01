Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

01.07.2022 18:04

Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi Tokat'ta minibüsün yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

TOKAT - Tokat'ta minibüsün yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü yolunda geçtiğimiz gün meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Reşadiye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler Çamlıkaya köyünde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Necati Erdem (54), eşi Serpil Erdem (46), Nebile Erdem ile Yusuf Miraç Çetin'in cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

300 metrelik uçuruma yuvarlandı

Necati Erdem idaresindeki 60 KT 553 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağı taklalar atarak devrilen minibüsten dışarı savrulan yolculardan minibüs sürücüsü ile birlikte Serpil Erdem (46), Nebile Erdem ile Yusuf Miraç Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada anne ve babasını kaybeden Çınar Erdem yaralı olarak kurtuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
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