Son Dakika Haberleri: Tokat'ta minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

34 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüs park halindeki otomobile çarptı.

Tokat'ta minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüs park halindeki otomobile çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesindeki Çermik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 60 RE 637 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaplıca Tesisindeki apart evlere kadar takla atan minibüs park halindeki otomobile çarptı.


Kazada iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, minibüs sürücüsü ile yanındaki yolcu Z.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü R.G., Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Reşadiye, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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