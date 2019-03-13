Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Tokat'ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Tokat'ta Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Tokat-Niksar yolu Dönekse mevkiinde meydana gelen kazada C. T. (39) idaresindeki 52 AD 559 plakalı minibüs Niksar ilçesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsünün yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.T (36) yaralandı.Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumdaki minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, 3. Sayfa
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