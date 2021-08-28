Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Sürücü ile yanında bulunan Hasan Hüseyin Doğan (18) yaralandı. Jandarma , sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları uçurumdan sedyeyi ipe bağlayarak çıkardı.

Tokat 'ta minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

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